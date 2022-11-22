Аргентина — Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 13:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик», вмещающем 80 000 зрителей.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдул Хамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Аль-Фарах, Канно, Аль-Мальки, Аль-Брикан, Аль-Давсари, Аль-Шехри.

Сборная Аргентины выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах. Сборная Саудовской Аравии участвует в мундиале в шестой раз в истории. В 1994 году саудиты играли в 1/8 финала ЧМ.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.