«Крылья Советов» — «Спартак»: самарцы вышли вперёд благодаря голам Коваленко и Пиняева

Сегодня, 23 ноября, проходит матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимают московский «Спартак». Команды встречаются на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 73-й минуте самарский клуб устроил позиционную атаку у штрафной красно-белых. Последовала передача с правого фланга в центр, где Александр Коваленко сравнял счёт. Менее чем через минуту «Крылья Советов» снова убежали в быструю контратаку, которую реализовал Сергей Пиняев — 2:1.



«Спартак» и «Крылья Советов» выступают в группе В Фонбет Кубка России. Красно-белые находятся на первом месте, набрав в четырёх предыдущих встречах 12 очков. «Крылья Советов» располагаются на третьем месте, у самарского клуба шесть очков.