Футболист с российским паспортом Ондуа появился на поле в матче ЧМ-2022

Футболист с российским паспортом Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, появился на поле в матче чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии.

Напомним, в эти минуты проходит матч чемпионата мира, в котором встречаются сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживает главный судья Факундо Тельо (Аргентина). Сборная Швейцарии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Счёт в начале второго тайма, на 48-й минуте, открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо. Форвард не стал праздновать это взятие ворот, ведь Камерун — его историческая родина.