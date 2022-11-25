Хлусевич рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Абаскале

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об атмосфере в команде при Гильермо Абаскале, о том, чему научил испанский наставник, а также поделился мнением об уходе на зимний перерыв на втором месте в таблице РПЛ.
«Мог ли представить, что будем вторыми перед паузой? Конечно, мог. У нас сильный коллектив, хорошие футболисты. Да и легионеры нам сразу сказали, что не собираются уезжать. Мы это знали, так что не переживали из-за новостей.
При Абаскале образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые он выдвигает, понятны. Все знают, что делать. Доступность очень важна. Что касается меня, то он много чему научил. От тактических моментов – деталей работы с мячом – до психологических. Тренер общается со всеми индивидуально. Это тоже важный момент.
При Ваноли тоже всё было хорошо. Просто и результаты также оказывали влияние. В чемпионате весной у нас не всё получалось. А Абаскаль сохранил то, что было. Так ещё и приумножил», – сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Хлусевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 25 ноября 2022
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