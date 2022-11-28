Салихова: Миллер радовался победе «Зенита» по пенальти? Фиг с ними. С третьим местом их

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала матч красно-белых с петербургским «Зенитом» в 6-м туре Кубка России.

«Как могу прокомментировать драку? «Зенит» ещё легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке. Алексей Миллер радовался победе в серии пенальти? Фиг с ними. С третьим местом их. Есть ли что ответить критикующим меня телеграм-каналам? Пофиг на всех. «Спартак» на первом месте в группе», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком», проходивший вчера, 27 ноября, завершился массовой дракой футболистов обеих команд. По итогам инцидента красные карточки получили шестеро игроков: Родригао, Малком и Вильмар Барриос из «Зенита» и Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов из «Спартака».

Петербургский клуб одержал победу в серии пенальти, решающий удар нанёс полузащитник Зелимхан Бакаев. «Зенит» занял третье место в группе, уступив «Спартаку» и «Крыльям Советов».