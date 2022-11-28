Карпин: не представляете, насколько тяжело России договориться по товарищескому матчу
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что при текущем положении дел национальной команде очень тяжело находить соперников для товарищеских матчей.
«Учитывалось ли поле, когда выбирали соперника по товарищескому матчу? А мы сейчас в той ситуации, когда можем выбирать? Вы не представляете, насколько сейчас тяжело договориться по товарищескому матчу», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В сентябре сборная России впервые с ноября 2021 года провела матч. Это была товарищеская встреча с Кыргызстаном, которая закончилось победой команды Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.
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