Карпин: не представляете, насколько тяжело России договориться по товарищескому матчу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что при текущем положении дел национальной команде очень тяжело находить соперников для товарищеских матчей.

«Учитывалось ли поле, когда выбирали соперника по товарищескому матчу? А мы сейчас в той ситуации, когда можем выбирать? Вы не представляете, насколько сейчас тяжело договориться по товарищескому матчу», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В сентябре сборная России впервые с ноября 2021 года провела матч. Это была товарищеская встреча с Кыргызстаном, которая закончилось победой команды Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.

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