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Камерун — Сербия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Камерун — Сербия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Сборные Камеруна и Сербии объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало игры – в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Камеруна: Эпасси, Н’Кулу, Замбо Ангисса, Токо Экамби, Шупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.

Сборная Сербии: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.

Сборная Камеруна в 1-м туре чемпионата мира 2022 года потерпела поражение от команды Швейцарии – 0:1. Сербия также не набрала очков в игре со сборной Бразилии, уступив южноамериканцам – 0:2.

Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
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