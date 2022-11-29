Борис Чухлов: у «спартачей» наглость была запредельная, а судья воспитывал всех как детей

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке очной встречи в Кубке России.
«Я на стадионе игру смотрел. Сидели, разговаривали с приятелем. Я ещё в первом тайме сказал: всё это плохо закончится. Это вина арбитра Москалёва, он всё спровоцировал. Уже в начале матча надо было показать три-четыре карточки, потому что наглость у «спартачей» была запредельная. Промес — главный провокатор, Зобнин — такой же. А судья их все уговаривал, уговаривал. Игра была никакая, играли две «мёртвые» команды, зато в конце хоть повеселились.
Виноват Москалев? Так это очевидно. Шли грязные подкаты, захваты, а он всё ходил и что-то им рассказывал. Пытался в угол кого-то поставить, как в детском саду. Я бы, честно говоря, снял все красные карточки с игроков, а судью этого отправил в детско-юношеский футбол. Пусть там ходит и рассказывает. Зачем воспитывать профессиональных футболистов? Пародию на футбол устроил. И вины на нём больше в том, что произошло», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».
Напомним, основное время матча между командами завершилось ничьей, а в серии пенальти победу одержал «Зенит».
- 29 ноября 2022
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