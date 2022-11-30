Аргентина — Польша: стартовые составы команд на матч чемпионата мира

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» состоится матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встретятся соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на игру:
Польша: Войцех Щенсны, Мэтти Кэш, Бартош Берешиньски, Камил Глик, Якуб Кивёр, Крыстян Белик, Гжегож Крыховяк, Пётр Зелиньски, Роберт Левандовски, Кароль Свидерски, Пшемыслав Франковски.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Хулиан Альварес, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Науэль Молина.
Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт «Чемпионат».
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