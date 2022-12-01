37-летний Модрич — лучший игрок матча Хорватии с Бельгией на ЧМ-2022

37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Бельгии (0:0).



Хорватская сборная благодаря ничейному результату вышла в плей-офф ЧМ-2022. В активе команды Златко Далича пять очков после трёх проведённых встреч. Первое место в группе F заняла сборная Марокко, набравшая семь очков. Бельгийцы покинули чемпионат мира.



В 1/8 финала хорваты сыграют с победителем группы E. Предстоящий соперник определится по итогам матчей Япония — Испания и Коста-Рика — Германия, которые состоятся сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток в обеих играх — в 22:00 мск.



Отметим, что Хорватия — действующий вице-чемпион мира. В финале 2018 года хорваты уступили Франции (2:4).

Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре: