Куртуа опубликовал пост после вылета сборной Бельгии с ЧМ-2022

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался в социальных сетях после вылета его национальной команды с чемпионата мира в Катаре.
«День спустя наш вылет с мундиаля до сих пор причиняет боль, пройдёт некоторое время, пока это чувство отойдёт.
Хочу поблагодарить своих партнёров по команде и особенно Роберто Мартинеса за всё время, проведённое вместе», — написал Куртуа в своём «твиттере».
Сборная Бельгии сыграла вничью 0:0 с национальной командой Хорватии в матче заключительного тура катарского мундиаля. Именно этот результат не позволил команде Роберто Мартинеса квалифицироваться в плей-офф турнира. Последний раз сборная Бельгии не выходила из группы на ЧМ-1998. Лучшим результатом команды в истории является бронза мирового первенства, которое проходило в России в 2018 году.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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