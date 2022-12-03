Куртуа опубликовал пост после вылета сборной Бельгии с ЧМ-2022

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался в социальных сетях после вылета его национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«День спустя наш вылет с мундиаля до сих пор причиняет боль, пройдёт некоторое время, пока это чувство отойдёт.

Хочу поблагодарить своих партнёров по команде и особенно Роберто Мартинеса за всё время, проведённое вместе», — написал Куртуа в своём «твиттере».

Сборная Бельгии сыграла вничью 0:0 с национальной командой Хорватии в матче заключительного тура катарского мундиаля. Именно этот результат не позволил команде Роберто Мартинеса квалифицироваться в плей-офф турнира. Последний раз сборная Бельгии не выходила из группы на ЧМ-1998. Лучшим результатом команды в истории является бронза мирового первенства, которое проходило в России в 2018 году.

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