Фанаты Сербии на матче со Швейцарией использовали расистские выкрики
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Фанаты сборной Сербии на матче с командой Швейцарии (2:3) использовали расистские выкрики, сообщает The Guardian со ссылкой на Observer. Напомним, в составе швейцарцев выступают два игрока, которые имеют корни Косово: Гранит Джака и Шердан Шакири.
Хасан Рахмани, болельщик, который родился в Косово, рассказал, что при входе на стадион у него отобрали флаг Албании, а сербским фанатам разрешили пронести на матч националистическую символику.
Отметим, ФИФА уже проводит расследование в отношении сборной Сербии из-за демонстрации флага, на котором Косово изображается, как часть сербской территории. Также на флаге, который находился в раздевалке команды, была надпись «Мы не сдаёмся».
Реакция фанатов Сербии на Шердана Шакири
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