Иван Перишич установил рекорд сборной Хорватии, забив 10-й гол на крупных турнирах

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич стал первым игроком, который сумел забить 10 голов в футболке «клетчатых» на чемпионатах мира и Европы, сообщает портал Squawka. Перишич сравнял счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Встреча проходит в эти минуты, идёт дополнительное время, счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

На 56-й минуте хорватские футболисты контролировали мяч на половине поля японцев. После серии передач с правого фланга последовал дальний заброс от Деяна Ловрена в штрафную, где Иван Перишич головой точно пробил с 12 метров по воротам — 1:1.



Япония в своей группе Е сенсационно стала победителем, обогнав сборные Испании, Германии и Коста-Рики. Хорватия заняла второе место квартета F, где уступила Марокко, но сумела обойти Бельгию и Канаду. Победитель этой встречи на стадии 1/4 финала сыграет с командой, которая одержит верх в паре Бразилия – Южная Корея.

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