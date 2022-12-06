Коке: спросили Гави, пригласит ли он нас на барбекю с королём Испании

Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал слухи о влюблённости принцессы Леонор в его партнёра по национальной команде – хавбека Гави.
«Нет, мы не называем его маленьким принцем. Но мы спросили его, пригласит ли он нас на барбекю с королём. Вы можете себе представить, как он произносит речь по национальному телевидению на Рождество?» — приводит слова Коке Tribuna со ссылкой на COPE.
Ранее сообщалось, что испанская принцесса носит с собой в школу папку, которая полностью заполнена наклейками с фотографиями игрока.
Король страны Филипп VI присутствует на чемпионате мира в Катаре. После матча Испании с Коста-Рикой (7:0) он зашёл в раздевалку сборной, чтобы поздравить футболистов. Сообщалось, что Филипп VI попросил Гави подписать футболку меньшего размера.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави
- 6 декабря 2022
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