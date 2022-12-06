Защитник Бразилии Данило: Криштиану Роналду — выдающийся игрок и невероятный человек

Защитник сборной Бразилии и «Ювентуса» Данило, ранее выступавший с португальцем Криштиану Роналду в туринском клубе, прокомментировал ссору футболиста с игроком Южной Кореи.
«Главный тренер Португалии остался недоволен ссорой Криштиану с игроком Южной Кореи? Я даже не знаю, как это комментировать. Криштиану Роналду — выдающийся игрок, невероятный человек, и он знает, как изменить любую ситуацию», — приводит слова Данило A Bola.
37-летний Роналду на этом чемпионате мира отыграл на поле в трёх матчах 235 минут, забив один гол. Сейчас Криштиану находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в начале ноября. Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:
- 6 декабря 2022
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