Защитник Бразилии Данило: Криштиану Роналду — выдающийся игрок и невероятный человек

Защитник сборной Бразилии и «Ювентуса» Данило, ранее выступавший с португальцем Криштиану Роналду в туринском клубе, прокомментировал ссору футболиста с игроком Южной Кореи.

«Главный тренер Португалии остался недоволен ссорой Криштиану с игроком Южной Кореи? Я даже не знаю, как это комментировать. Криштиану Роналду — выдающийся игрок, невероятный человек, и он знает, как изменить любую ситуацию», — приводит слова Данило A Bola.

37-летний Роналду на этом чемпионате мира отыграл на поле в трёх матчах 235 минут, забив один гол. Сейчас Криштиану находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в начале ноября. Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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