Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олич: Хорватия не боится Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру

Олич: Хорватия не боится Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру
Комментарии

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич заявил, что хорватская команда готова к матчу с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«У нас есть шансы против Бразилии. Наш уровень позволяет обыгрывать такие большие команды. Мы доказали это в Лиге наций в матчах с Францией, действующими чемпионами мира. Дома мы сыграли с ними 1:1, а на выезде обыграли 1:0. Поэтому мы не боимся Бразилии. Важно, чтобы мы не позволили им многое в первые полчаса игры.

Модрич? Лука продемонстрирует первоклассную игру. Он наш лидер, он берёт на себя всю ответственность. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень силён, быстр и волшебно обращается с мячом», — приводит слова Олича Bild.

Хорватия — пример стабильности! Но даже она изменилась после ЧМ-2018 Хорватия — пример стабильности! Но даже она изменилась после ЧМ-2018
Наследник Роналдо — не суперзвезда. Как изменилась Бразилия после победы на ЧМ-2002 Наследник Роналдо — не суперзвезда. Как изменилась Бразилия после победы на ЧМ-2002

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022