Португалия допустила три голевые ошибки на ЧМ в Катаре — больше других сборных на турнире

Сегодня, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная Марокко обыгрывает Португалию со счётом 1:0. Африканцы забили гол на 42-й минуте благодаря голу Юссефа Эн-Несири, который головой отправил мяч в ворота после ошибки на выходе из ворот голкипера Диогу Кошты. Как сообщает Opta Sports, это уже третья результативная ошибка португальской команды на турнире в Катаре — их у неё больше всех в рамках этого мундиаля.
Ранее Португалия пропустила в игре с Ганой после ошибки полузащитника Данилу (сама встреча завершилась победой португальцев со счётом 3:2). Также результативную ошибку допустил форвард Криштиану Роналду в игре с Южной Кореей, которая завершилась победой азиатской сборной — 1:0.
Команда, которая пройдёт дальше в матче Марокко — Португалия, на стадии полуфинала сыграет с победителем пары Англия — Франция.
- 10 декабря 2022
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