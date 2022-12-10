Гарри Кейн сравнялся по голам на чемпионатах мира с Диего Марадоной и Криштиану Роналду

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти в матче четвертьфинала чемпионата мира с Францией. Для форварда этот гол стал восьмым на чемпионате мира в 11-й игре.

По голам на турнире он догнал аргентинца Диего Марадону (21 матч), португальца Криштиану Роналду (23 матча) и бразильца Неймара (13). Также по восемь голов на чемпионатах мира на счету бразильцев Ривалдо (14), Адемира (6) и Леонидаса (5). Аргентинцу Гильермо Стабиле потребовалось для этого четыре матча, уругвайцу Оскару Мигесу — семь. Немец Руди Фёллер потратил на восемь голов 15 матчей.

Напомним, победитель матча Англия — Франция сыграет в полуфинале чемпионата мира с Марокко. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины.

Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии. Видеоролик: