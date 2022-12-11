Василий Уткин: Англию жалко. Она сама себе придумала Саутгейта

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о вылете сборной Англии с чемпионата мира в Катаре. Англичане в матче 1/4 финала уступили команде Франции со счётом 1:2.



«Жалко ли Англию? Англию вообще жалко. Она сама себе придумала Саутгейта. Я не оставлю эту тему. Но что же теперь поделать», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством англичане добрались до полуфинала и заняли четвёртое место на чемпионате мира 2018 года в России, а также стали вторыми на чемпионате Европы 2020 года. На чемпионате мира 2022 года сборная Англии вышла в плей-офф с первого места из группы В, где её соперниками были Иран, Уэльс и США.