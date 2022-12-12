Стало известно, как Гризманн мотивировал игроков Франции в перерыве игры с Англией на ЧМ

Стало известно, что говорил нападающий сборной Франции Антуан Гризманн своим партнёрам по национальной команде в перерыве четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с Англией (2:1).

«Возможно, мы больше никогда не сыграем за выход в полуфинал чемпионата мира. Мы все хотим победить. Ребята, мы не можем сегодня уехать домой, нам нужно прибавить», – приводит слова Гризманна L'Equipe.

Примечательно, что после первого тайма сборная Франция вела в счёте 1:0 — полузащитник французов Орельен Тчуамени поразил ворота Англии дальним ударом из-за пределов штрафной с передачи Гризманна. На 54-й минуте второй половины встречи англичане сравняли счёт благодаря голу Гарри Кейна с пенальти. На 78-й минуте Гризманн сделал вторую голевую передачу в матче, навесив в штрафную, где его подачу завершил форвард Оливье Жиру, установив окончательный счёт встречи – 2:1.

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