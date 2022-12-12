Беллингем — о вылете Англии с ЧМ-2022: команда, которая была лучше, покинула турнир

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о вылете своей национальной команды с чемпионата мира – 2022. Напомним, в 1/4 финала англичане уступили сборной Франции (1:2).
«Это будет очень долго болеть. Команда, которая была лучше той ночью, вылетела из турнира. Иногда в футболе так случается. Тем не менее я очень горжусь усилиями, борьбой и результатами моих партнёров по сборной на протяжении всего чемпионата мира», — написал Беллингем в своём «твиттере».
В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Марокко, которое на стадии четвертьфинала взяло верх над Португалией — 1:0. Встреча между командами состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче сыграют сборные Аргентины и Хорватии — их встреча запланирована на 13 декабря и также стартует в 22:00 мск. Решающий матч за титул чемпиона мира состоится 18 декабря.
- 12 декабря 2022
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