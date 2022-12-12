Тренер Хорватии Далич сравнил предстоящий матч с Аргентиной с игрой команд на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сравнил предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира с Аргентиной с матчем этих команд на мундиале в России. Тогда сборные встречались на групповом этапе, «шашечные» были сильнее – 3:0. Обе команды в итоге сумели преодолеть групповой этап.



«Впереди нас ждёт новый матч, отличающийся от того, который был четыре года назад. Та игра была не на вылет. Мы хорошо провели ту игру, реализовали все свои моменты, были компактными, боевыми и крепкими, но тот матч не имеет ничего общего с завтрашним.



Ставки очень высоки для обеих команд, никакой экономии сил завтра не будет. Я жду красивый и напряжённый матч, надеюсь на честную игру с обеих сторон», — приводит слова Далича Index.



Хорватия и Аргентина проведут полуфинальный матч чемпионата мира завтра, 13 декабря (22:00 мск).

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