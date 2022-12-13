Французский журналист: Мбаппе не смеялся после промаха Кейна. Это было другое чувство

Французский журналист Жюльен Лоренс прокомментировал реакцию форварда «трёхцветных» Килиана Мбаппе на промах англичанина Гарри Кейна с пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Кейн при счёте 1:2 с точки пробил выше ворот, до конца матча цифры на табло не изменились, что позволило Франции пробиться в полуфинал турнира. Позже появились фото, на которых Мбаппе смеётся после промаха соперника.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

«Он не смеётся. Он празднует и кричит. Это лишь выглядело как смех. Все говорили о Мбаппе перед игрой, он хотел провести отличный матч. Это было просто чувство облегчения, а не что-то иное», — приводит слова журналиста talkSPORT.



В полуфинале турнира завтра, 14 декабря, Франция сыграет с Марокко.

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