Французский журналист: Мбаппе не смеялся после промаха Кейна. Это было другое чувство
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Французский журналист Жюльен Лоренс прокомментировал реакцию форварда «трёхцветных» Килиана Мбаппе на промах англичанина Гарри Кейна с пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Кейн при счёте 1:2 с точки пробил выше ворот, до конца матча цифры на табло не изменились, что позволило Франции пробиться в полуфинал турнира. Позже появились фото, на которых Мбаппе смеётся после промаха соперника.
Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
«Он не смеётся. Он празднует и кричит. Это лишь выглядело как смех. Все говорили о Мбаппе перед игрой, он хотел провести отличный матч. Это было просто чувство облегчения, а не что-то иное», — приводит слова журналиста talkSPORT.
В полуфинале турнира завтра, 14 декабря, Франция сыграет с Марокко.
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