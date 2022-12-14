Далич прокомментировал эпизод с назначением пенальти

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил эпизод с назначением пенальти в ворота своих подопечных в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (0:3).
«Насколько я понимаю, наши ребята до эпизода с пенальти были не согласны с чем-то другим. Что теперь изменишь? Мы не можем отмотать время назад и снова пожаловаться на несправедливость в другом эпизоде. Мы проиграли в этом матче, мне нечего винить парней. Я говорю, что нужно готовиться к следующей игре», — цитирует Далича Jutarnji.
Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.
Иван Ракитич троллит Ромелу Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на чемпионате мира:
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