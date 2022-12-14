Хендерсон вернулся к тренировкам «Ливерпуля» спустя три дня после вылета с ЧМ-2022

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, в составе сборной Англии принявший участие на чемпионате мира в Катаре, вернулся к тренировкам с клубом. Об этом сообщается в соцсетях «Ливерпуля».
Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря сборная Англии в четвертьфинале чемпионата мира проиграла Франции (1:2). 32-летний Хендерсон провёл на поле 79 минут и результативными действиями не отметился. Всего на турнире Хендерсон в четырёх матчах забил один гол. Из «Ливерпуля» на ЧМ-2022 остаётся лишь защитник Ибраима Конате (Франция).
23 декабря «Ливерпуль» проведёт матч Кубка лиги с «Манчестер Сити». 26 декабря команду Юргена Клоппа ждёт матч английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Обе встречи пройдут в гостях.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Юргене Клоппе. Видеоролик:
- 14 декабря 2022
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