Франция — Марокко: Тео Эрнандес открыл счёт на пятой минуте встречи

Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Артуро Рамоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте французы убежали в опасную атаку. Гризманн вошёл в штрафную правым флангом и прострелил в центр. Килиан Мбаппе пытался ударить по воротам в окружении нескольких марокканских защитников, но мяч отрикошетил в левую часть штрафной, где оказался Тео Эрнандес. Крайний защитник в прыжке ударил по летящему мячу точно по воротам — 1:0.

Проигравшая команда сыграет в матче за третье место со сборной Хорватии, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.