Франция — Марокко: Тео Эрнандес открыл счёт на пятой минуте встречи

Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Артуро Рамоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На пятой минуте французы убежали в опасную атаку. Гризманн вошёл в штрафную правым флангом и прострелил в центр. Килиан Мбаппе пытался ударить по воротам в окружении нескольких марокканских защитников, но мяч отрикошетил в левую часть штрафной, где оказался Тео Эрнандес. Крайний защитник в прыжке ударил по летящему мячу точно по воротам — 1:0.
Проигравшая команда сыграет в матче за третье место со сборной Хорватии, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.
- 14 декабря 2022
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:18
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:37
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:35
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:56