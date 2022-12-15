Нигматуллин: странно осознавать, что ЧМ-2022 проходит зимой. Катар — нефутбольная страна!

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин оценил решение провести чемпионат мира — 2022 зимой. Отметим, что впервые в истории мировое первенство проходит не летом.

«На этом чемпионате мира много необычных вещей. Очень странно осознавать, что мундиаль впервые в своей истории проходит зимой. Катар — далеко нефутбольная страна! Очень странно на таком турнире видеть полупустые стадионы», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре из-за погодных условий. В финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России.

ЧЕ там на ЧМ | Аргентина в финале, а в Катаре была русская туса