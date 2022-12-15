Александр Самедов: Марокко — это сильная сборная выше среднего уровня. Они молодцы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов отреагировал на участие сборной Марокко в матче за третье место на чемпионате мира — 2022.



«Я рад, что будет такой финал. Марокканцев не то, что жалко… Просто они проводят отличный чемпионат мира. Показали себя отличной командой, так что марокканцы молодцы.



Прыгнули ли выше головы? Это действительно сильная, сбалансированная и дисциплинированная сборная выше среднего уровня. Они ничем не уступают хорватам. Марокко — это именно команда, которая к тому же имеет звёзд», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за третье место. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.