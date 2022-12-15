Руслан Нигматуллин: в будущем весь состав «Крыльев» и «Чертаново» может переехать в «Локо»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о потенциальном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
«Понятно, по какой причине игроки «Крыльев Советов» могут оказаться в «Локомотиве». В будущем весь состав «Крыльев Советов» и «Чертаново» может туда переехать. Со спортивной точки зрения Пиняеву было бы лучше ещё в «Крыльях Советов» дорасти мясом до московского клуба.
«Локомотив» сейчас далёк от оптимальной формы. Дела далеки от того, как было раньше. Команда борется за выживание. Здесь нужны больше опытные и крепкие игроки, нежели молодые. Глушенков — более сформировавшийся игрок, он может пригодиться «Локомотиву». Но поживём — увидим.
Ситуация у «Локомотива» очень непростая. Пока вопросов больше, чем ответов. Но все ответы будут уже весной, когда возобновится чемпионат и будет понятно, удалось ли новому главному тренеру что-то сделать», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 декабря 2022
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