Сергей Чепчугов рассказал, какая сборная больше всех удивила его на ЧМ

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, какая сборная больше всех удивила его на чемпионате мира — 2022. Также экс-голкипер поделился мнением о предстоящем финале мундиаля.
«В финальном матче чемпионата мира – 2022 не имеет смысла отдавать предпочтение одной из команд — Аргентина и Франция достойны друг друга! Победит сильнейший, лично я буду болеть за красивый и зрелищный футбол. Безусловно, на ЧМ-2022 меня больше всех удивила сборная Марокко, они гениально выступили на мундиале. Из вратарей выделю Яссина Боно», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». За день до этого на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе состоится матч за третье место, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко.
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