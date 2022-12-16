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Сергей Чепчугов рассказал, какая сборная больше всех удивила его на ЧМ

Сергей Чепчугов рассказал, какая сборная больше всех удивила его на ЧМ
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, какая сборная больше всех удивила его на чемпионате мира — 2022. Также экс-голкипер поделился мнением о предстоящем финале мундиаля.

«В финальном матче чемпионата мира – 2022 не имеет смысла отдавать предпочтение одной из команд — Аргентина и Франция достойны друг друга! Победит сильнейший, лично я буду болеть за красивый и зрелищный футбол. Безусловно, на ЧМ-2022 меня больше всех удивила сборная Марокко, они гениально выступили на мундиале. Из вратарей выделю Яссина Боно», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». За день до этого на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе состоится матч за третье место, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко.

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