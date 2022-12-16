Усман Дембеле рассказал, как лечит простудившихся Рабьо и Юпамекано
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о простудившихся футболистах национальной команды Адриене Рабьо и Деотшанкюле Юпамекано.
«Юпамекано и Рабьо разболелись, и я приготовил им чай с имбирём и мёдом… Сейчас им лучше. Думаю, они будут готовы к финалу», — приводит слова Дембеле BarcaUniversal в «Твиттере».
Напомним, Юпамекано и Рабьо пропустили полуфинальный матч с Марокко (2:0). Они простудились из-за разности температур в Катаре: жаркую температуру на улице сменяет прохладная в помещении, которая создаётся за счёт кондиционеров.
В финале чемпионата мира сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Матч состоится 18 декабря.
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