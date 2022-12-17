Кучаев: хочется верить, что Россия преподнесла бы сюрприз на ЧМ. Прошли бы дальше 1/8

Полузащитник ЦСКА и сборной России Константин Кучаев оценил перспективы национальной команды, если бы российская сборная участвовала на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Чего бы могла добиться сборная России на чемпионате мира в Катаре? Сложно это представить, потому что много разных факторов. Но я думаю, что должны были выступить достаточно хорошо. Многие сборные преподнесли сюрпризы – и непонятно, почему так случилось. Возможно, не очень хорошая подготовка топовых сборных или высокий эмоциональный фон менее звёздных команд. Мне кажется, что у сборной России были бы шансы хорошо выступить.

Я думаю, пройти дальше, чем 1/8 финала, было бы по силам. В плей-офф вышло много сборных, в которых никто не верил, со многими сборными можно было играть, что и доказали Япония, Южная Корея, Марокко. Выход в 1/8 финала я бы не считал максимальным успехом, потому что всегда хочется большего, чем просто выход плей-офф, я бы рассчитывал на большее. Это, наверное, правильная психология.

Хотелось бы верить, что без сборной России чемпионат мира в Катаре потерял в зрелищности. Хочется верить, что наша сборная преподнесла бы сюрприз и вызвала бы больший интерес к чемпионату мира, чем есть сейчас», — приводит слова Кучаева Metaratings.

Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА, не сумев сыграть в стыковых играх за право выхода на чемпионат мира 2022 года.