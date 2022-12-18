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Лисандро Мартинес рассказал, что хотят сделать аргентинские игроки в случае победы на ЧМ

Лисандро Мартинес рассказал, что хотят сделать аргентинские игроки в случае победы на ЧМ
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес сказал, что футболисты национальной команды решили сделать татуировку в случае победы на ЧМ-2022.

«За ужином прозвучало, что если всё пойдёт хорошо, мы хотим сделать татуировку в память об этом историческом моменте. Мы дали обещание. Мы ещё не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу. Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то — дату или что-то написанное по-арабски, были разные идеи», — цитирует Мартинеса La Nacion.

Сегодня, 18 декабря, сборная Аргентины сыграет в финале ЧМ-2022 со сборной Франции. Матч начнётся в 18:00 мск. Аргентинцы стартовали на мундиале с поражения от Саудовской Аравии, но затем обыграли Мексику, Польшу, Австралию, Нидерланды и Хорватию.

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