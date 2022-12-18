Эммануэль Макрон раскрыл разговор с Килианом Мбаппе после поражения в финале ЧМ
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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал форварда национальной команды Килиана Мбаппе после поражения в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной.
«Мы сильно уступали после первого тайма. Такие камбэки уже случались, но это большая редкость в футболе. Потрясающе. То, что сделал Мбаппе — необыкновенно, но в этом заслуга всей команды.
Мбаппе — отличный игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошёл до финала. Мне так же грустно, как и ему. Команда заставила нас очень гордиться, в конце концов, мы проиграли футбольный матч. Это спорт», — приводит слова Макрона RMC Sport.
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