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Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой сборной его страны на ЧМ-2022

Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой сборной его страны на ЧМ-2022
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Президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой национальной команды его страны на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — приводит слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова ТАСС.

Аргентинцы стали чемпионами мира 2022 года, в финальном матче в серии пенальти обыграв сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На групповом этапе они обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!
Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен! Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен!
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