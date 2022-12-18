Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой сборной его страны на ЧМ-2022

Президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой национальной команды его страны на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — приводит слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова ТАСС.
Аргентинцы стали чемпионами мира 2022 года, в финальном матче в серии пенальти обыграв сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На групповом этапе они обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
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