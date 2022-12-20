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Посол «Марселя» сообщил, что французский клуб летом контактировал с Роналду по переходу

Посол «Марселя» сообщил, что французский клуб летом контактировал с Роналду по переходу
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Бывший защитник «Марселя», ныне посол клуба Базиль Боли рассказал о летних контактах французского клуба с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Роналду вел переговоры с «Олимпиком». Я думаю, ему стоило перейти, он мог бы кое-что дать французскому чемпионату.

Он талантливый футболист, пусть даже и староват. Но во Франции он бы еще смог наводить страх на соперников. К тому же он Криштиану Роналду, это бренд», – приводит слова Боли beIN Sports.

Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и находится в статусе свободного агента.

Ранее появилась информация, что Роналду может перейти в «Аль-Насср», подписав контракт на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон, однако 37-летний португалец настроен продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Роналду поддерживает форму, тренируясь на базе мадридского «Реала».

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