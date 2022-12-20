Посол «Марселя» сообщил, что французский клуб летом контактировал с Роналду по переходу

Бывший защитник «Марселя», ныне посол клуба Базиль Боли рассказал о летних контактах французского клуба с португальским нападающим Криштиану Роналду.
«Роналду вел переговоры с «Олимпиком». Я думаю, ему стоило перейти, он мог бы кое-что дать французскому чемпионату.
Он талантливый футболист, пусть даже и староват. Но во Франции он бы еще смог наводить страх на соперников. К тому же он Криштиану Роналду, это бренд», – приводит слова Боли beIN Sports.
Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и находится в статусе свободного агента.
Ранее появилась информация, что Роналду может перейти в «Аль-Насср», подписав контракт на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон, однако 37-летний португалец настроен продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Роналду поддерживает форму, тренируясь на базе мадридского «Реала».
Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022:
- 20 декабря 2022
-
04:49
-
04:28
-
04:27
-
04:18
-
04:11
-
04:06
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:31
-
02:56
-
02:51
-
02:48
-
02:46
-
02:35
-
01:52
-
01:44
-
01:33
-
01:26
-
01:15
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:15
-
00:00
- 19 декабря 2022
-
23:53
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:23
-
23:13
-
23:03