Санетти: мы должны быть благодарны, что два величайших игрока в истории – аргентинцы

Бывший защитник «Интера» и сборной Аргентины Хавьер Санетти не считает, что нужно сравнить Лионеля Месси и Диего Марадону.
«Превзошёл ли Месси Марадону? Нет, не для меня. Мне не нравится это сравнение. Мы должны быть благодарны за то, что двумя величайшими игроками в истории являются аргентинцы. Я не думаю, что Месси изменился. Считаю, что теперь он более зрелый, и на этот раз он смог передать своё руководство остальной части команды.
Победа Аргентины на чемпионате мира? Это большие эмоции, которые игроки дали нам. Мы долго ждали этого. Я думаю, что они осуществили мечту миллионов аргентинских фанатов по всему миру. Это был отличный финал для нас, аргентинцев. Казалось, что всё идёт так, как нам нужно, но затем Франция вернулась в игру», – приводит слова Дзанетти Goal.
- 20 декабря 2022
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