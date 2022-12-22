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Marca: Роналду подпишет контракт с «Аль-Нассром» до 2030 года. Он станет послом ЧМ-2030

Marca: Роналду подпишет контракт с «Аль-Нассром» до 2030 года. Он станет послом ЧМ-2030
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Португальский нападающий Криштиану Роналду подпишет контракт с саудовским «Аль-Нассром» до 2030 года, сообщает Marca.

Отмечается, что два с половиной года 37-летний португалец проведёт в качестве игрока клуба, а затем будет выступать в качестве посла Саудовской Аравии, которая совместно с Египтом и Грецией хочет провести чемпионат мира 2030 года.

В течение последних двух недель нападающий размышлял о переходе. Он попросил дополнительное время, прежде чем поставить свою подпись в контракте. Соглашение между Роналду и «Аль-Нассром» может быть заключено в самое ближайшее время.

По контракту португалец будет получать около € 200 млн за год в качестве игрока. На данный момент точно неизвестно, сколько он заработает в должности посла ЧМ-2030.

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