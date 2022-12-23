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Ховард Уэбб призвал бывших футболистов становиться судьями

Ховард Уэбб призвал бывших футболистов становиться судьями
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Новый руководитель судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб высказался о возможной переквалификации футболистов в арбитров. По словам Уэбба, в судейском корпусе будут рады пополнению из рядов экс-футболистов.

«Нам нужно подумать, как привлечь людей в судейский корпус. Мы всегда изо всех сил пытались привлечь туда бывших игроков. Есть игроки, которые провели достойную карьеру и хорошо разбираются в футболе. Есть те, кому за 20, и они получили серьёзную травму, которая не даёт играть.

Думаю, у некоторых из них действительно есть возможность проложить себе путь в судейство. Мы бы искренне приветствовали в своих рядах бывших футболистов, учитывая их знания, полученные в ходе карьеры. При условии, что у них есть и другие навыки для успеха в судействе», — приводит слова Уэбба Reuters.

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