Уругвайцы Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы на 6 месяцев из-за скандала на ЧМ

Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы Международной федерацией (ФИФА) на срок до шести месяцев. Об этом сообщает RMC Sport.

ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что у неё есть время до 9 января, чтобы представить свою версию событий. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно не раньше конца февраля. Срок и условия дисквалификации зависят от пункта правил, который применит комитет. Варианта два: если уругвайцы получат наказание в соответствии с пунктом 12.3, то они получат дисквалификацию на 10-15 матчей национальной команды, а в случае применения пункта 12.4 игроки не смогут играть не только за сборную Уругвая, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».

Уругвайцы могут быть наказаны за свои поступки после окончания матча чемпионата мира 2022 года с Ганой (2:0). Сборная Уругвая могла выйти в плей-офф чемпионата мира, если бы забила ещё один гол в игре, за счёт лучшей разницы мячей, чем у команды Южной Кореи. Главный арбитр не поставил пенальти в ворота африканской команды в самой концовке встречи, что спровоцировало скандал: Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА.

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