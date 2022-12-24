Уругвайцы Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы на 6 месяцев из-за скандала на ЧМ

Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы Международной федерацией (ФИФА) на срок до шести месяцев. Об этом сообщает RMC Sport.
ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что у неё есть время до 9 января, чтобы представить свою версию событий. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно не раньше конца февраля. Срок и условия дисквалификации зависят от пункта правил, который применит комитет. Варианта два: если уругвайцы получат наказание в соответствии с пунктом 12.3, то они получат дисквалификацию на 10-15 матчей национальной команды, а в случае применения пункта 12.4 игроки не смогут играть не только за сборную Уругвая, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».
Уругвайцы могут быть наказаны за свои поступки после окончания матча чемпионата мира 2022 года с Ганой (2:0). Сборная Уругвая могла выйти в плей-офф чемпионата мира, если бы забила ещё один гол в игре, за счёт лучшей разницы мячей, чем у команды Южной Кореи. Главный арбитр не поставил пенальти в ворота африканской команды в самой концовке встречи, что спровоцировало скандал: Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА.
Буэнос-Айрес утонул в сумасшествии. Люди падают со светофоров
- 24 декабря 2022
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
11:02
-
10:57
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:25
-
09:10
-
08:47
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
07:17
-
07:00
-
06:04
-
05:13
-
04:58
-
04:35
-
04:14
-
04:05
-
03:36
-
03:31
-
03:30