Дмитрия Шнякина признали лучшим комментатором ЧМ-2022

Российский комментатор Дмитрий Шнякин признал лучшим на своей позиции во время ЧМ-2022 в Катаре. Эту награду имени Владимира Перетурина ему вручили на Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».
«Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на чемпионат мира, я спросил у неё разрешения, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие. Спасибо моему телеканалу, что отправил нас в Катар. Было непросто. Хочу поблагодарить моих коллег Рому Трушечкина и Тимура Журавеля, который посетил все 64 матча.
Здорово, что каждая премия — именная. Если бы не было великих комментаторов, не было бы и нас, молодых комментаторов», — сказал Шнякин со сцены.
Эмоции Шнякина и Трушечкина сразу после великого финала ЧМ-22. Видеоролик:
- 24 декабря 2022
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