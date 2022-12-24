Роман Трушечкин — лучший комментатор по версии спортивных СМИ

Российский комментатор Роман Трушечкин получил премию имени Владимира Маслаченко как «лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». Кроме того, Трушечкина наградили премией Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Эти события произошли на IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Напомним, Роман Трушечкин совместно с Дмитрием Шнякиным, который стал лучшим комментатором ЧМ-2022, отработал матч-открытия и финал турнира, а также единолично на ряде других матчах чемпионата мира.

Чемпионат мира в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию.

Рекорды финала ЧМ-2022. Видеоролик: