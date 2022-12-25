Роналдо высказался об игре Мбаппе на ЧМ-2022

Экс-форвард мадридского «Реала» и миланского «Интера» Роналдо оценил игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В финале мундиаля французы в серии пенальти уступили команде Аргентины.

«Килиан был великолепен от первого до последнего поединка. Даже тогда, когда Мбаппе не отличался, он играл важную роль в победных матчах сборной Франции.

В финале с Аргентиной Килиан прекрасно сыграл, он забил четыре раза, если учитывать серию пенальти. Он имеет классную технику, его очень трудно остановить. Мбаппе мог стать лучшим футболистом турнира. Он заслуживал этого», — приводит слова бразильца Apostagolos.

24-летний французский нападающий стал лучшим бомбардиром мирового первенства в Катаре, забив в конечном итоге восемь голов.

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Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022. Видеоролик: