«Марсель» стал лидером в борьбе за марокканского игрока Унаи

Полузащитник «Анже» Аззедин Унаи после успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Марокко привлёк внимание многих клубов Европы. Как сообщает Mundo Deportivo, одним из лидеров в борьбе за подписание хавбека является «Марсель».
Французский клуб готов предложить за марокканца от € 20 млн до € 25 млн, и, скорее всего, «Анже» устроила бы такая сумма. «Барселона» также хотела бы подписать Унаи, который подходит им по профилю, но не сможет этого сделать из-за финансовых проблем. Другим клубом, который был бы заинтересован совершить трансфер игрока, называется итальянский «Наполи».
Унаи принял участие за сборную Марокко в семи матчах чемпионата мира в Катаре, из которых шесть начинал в стартовом составе. На его счету одна жёлтая карточка.
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