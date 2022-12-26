Спортивный юрист: своим уходом из УЕФА мы только окажем услугу тем, кто против нас

Спортивный юрист Михаил Прокопец отметил, что России будет сложно вернуться в УЕФА в случае ухода в Азию.

«Сейчас мы – в УЕФА. Раз нас не лишили членства до сих пор, то вряд ли исключат в дальнейшем. А если мы уйдём, но захотим вернуться, то нам нужна будет поддержка большинства стран Европы. Будет необходимо уже эту дорогу лоббировать – ездить в Швецию, Польшу, Эстонию… Просить, чтобы нас приняли обратно. Мы же видим, что происходит в Прибалтике, Скандинавии и Польше. Эти ребята нас обратно не примут. Вы вообще представляете ситуацию, когда России что-то нужно от Польши? Они будут только рады. Понятно, что нам достаточно убедить большую половину европейских стран, а не все, но это всё равно сложно. А сейчас нас никто не лишает членства в УЕФА. Мы своим уходом только окажем услугу тем, кто против нас», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.