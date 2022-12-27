Уткин: наша картина мира основана на том, что российский футбол — часть европейского

Комментатор Василий Уткин высказался о потенциальном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Вся наша картина мира выстроена исходя из того, что российский футбол — это часть европейского футбола. Мы ведь интересуемся еврокубками, с детства ищем обзоры европейских чемпионатов. Нам говорят, что мы теряем время. Но теряем время ради чего и по какой причине? Мне это напоминает разговор с человеком, который имеет другую точку зрения, но он не может произнести главного аргумента.
Вот и вынуждены слушать эту глупость, которую нам затирают, казалось бы, умные люди. Якобы мы стоим на месте и теряем время. Теряем время для чего? Когда человек болен, его надо лечить, а не снимать симптомы. Неучастие в международных соревнованиях — это чистой воды симптом, а никак не причина происходящего» — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
- 27 декабря 2022
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