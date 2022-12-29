Евгений Алдонин: Агапов — молодой, перспективный, он нужен ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход центрального защитника «Пари НН» Ильи Агапова в ЦСКА.



«Для повышения конкуренции Агапов нужен ЦСКА. Еще у Дивеева была тяжелая травма. Так как ЦСКА варьирует схемы, усиление в лице Ильи Агапова не помешает. Агапов играл за „Спартак“? Это этап карьеры. Ничего страшного, что Агапов был в «Спартаке». На мой взгляд, это не проблема. Он еще молодой, перспективный, и ему есть куда расти», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Агапов в скором времени может пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА. В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.