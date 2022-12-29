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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон выиграл 150 встреч быстрее всех в истории АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон выиграл 150 встреч быстрее всех в истории АПЛ
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В четверг, 29 декабря, завершился матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Лидсом» со счетом 3:1.

Для вратаря «горожан» Эдерсона эта победа стала 150-й в карьере. Для достижения этой отметки ему понадобилось 197 поединков. Этот результат является рекордом АПЛ, сообщает Opta Joe в своём «твиттере».

На втором месте в этом списке идёт экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра (за 213 матчей), на третьем — хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне (за 215), на четвёртом — бывший полузащитник «горожан» Фернандиньо (за 216), на пятом — легендарный голкипер «Челси» Петр Чех (за 217).

«Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 15 матчах.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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