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Президент CBF: мы всегда будем работать над тем, чтобы увековечить наследие Пеле

Президент CBF: мы всегда будем работать над тем, чтобы увековечить наследие Пеле
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Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес отреагировал на смерть Пеле.

«Я глубоко тронут кончиной Пеле. CBF воздаст должное величайшему спортсмену всех времён. Пеле вечен, и мы всегда будем работать над тем, чтобы сохранить его историю и увековечить его наследие», — приводит слова Родригеса пресс-служба организации.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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