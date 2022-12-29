Президент CBF: мы всегда будем работать над тем, чтобы увековечить наследие Пеле

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес отреагировал на смерть Пеле.

«Я глубоко тронут кончиной Пеле. CBF воздаст должное величайшему спортсмену всех времён. Пеле вечен, и мы всегда будем работать над тем, чтобы сохранить его историю и увековечить его наследие», — приводит слова Родригеса пресс-служба организации.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.