Галтье: у Пеле были достижения, которых мог добиться лишь он сам

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на уход из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле. Трёхкратного чемпиона мира не стало вчера, 29 декабря, на 83-м году жизни.

«Очевидно, игроки говорили об этом сегодня. Пеле — футболист, который олицетворял мировой футбол. Его больше нет с нами, но он будет сопровождать поколения за поколением благодаря своему послужному списку и качеству игры. Не знаю, будут ли его рекорды когда-нибудь побиты. У него были невероятные достижения, которых мог добиться лишь он», — приводит слова Галтье пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.

Пеле с Марадоной головой чеканят мяч. Видеоролик: